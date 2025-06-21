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«Настоящий триумф»: Путин поздравил Тасоева с победой на чм по дзюдо

Путин поздравил победителя чемпионата мира по дзюдо Инала Тасоева.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил победителя Чемпионата мира по дзюдо в Будапеште в весовой категории свыше 100 килограмм Инала Тасоева, отметив его великолепную подготовку к соревнованиям.

Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

«Уважаемый Инал Валикоевич! Поздравляю Вас с настоящим, большим триумфом. Вы отлично выступили на Чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, продемонстрировали великолепную подготовку и победный настрой. Убедительно доказали, что достойны самой высокой награды», — говорится в поздравлении.

Президент также пожелал новых спортивных успехов и всего наилучшего.