«Настоящий триумф»: Путин поздравил Тасоева с победой на чм по дзюдо

«Уважаемый Инал Валикоевич! Поздравляю Вас с настоящим, большим триумфом. Вы отлично выступили на Чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, продемонстрировали великолепную подготовку и победный настрой. Убедительно доказали, что достойны самой высокой награды», — говорится в поздравлении.