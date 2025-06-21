Российских кикбоксеров не допустили к ЧЕ по решению властей Молдавии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) уведомила Федерацию кикбоксинга России (ФКР) о невозможности участия сборной России в чемпионате Европы в Молдавии под своими флагом и гимном за день до старта турнира из-за позиции молдавской стороны, сообщается на официальном сайте ФКР.
Чемпионат Европы должен пройти в Кишиневе с 22 по 29 июня. Ранее WKF допустила россиян до участия в соревнованиях с государственной символикой.
В пятницу Министерство образования и исследований Молдавии опубликовало на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) заявление, в котором осудило решение WKF допустить россиян и белорусов со своей символикой, «несмотря на международные санкции». Также ведомство подчеркнуло, что оно не давало разрешения на проведение чемпионата Европы по кикбоксингу на своей территории и что такой турнир «противоречит общественным интересам и демократическим принципам».
«Иными словами, по мнению некоторых молдавских чиновников, участие российских и белорусских спортсменов в спортивном состязании способно поставить под угрозу суверенитет целого государства. Выходит, они опасаются того, что у жителей Кишинева спадет с глаз пелена лжи о России и Беларуси при виде наших открытых, сильных, знающих понятие чести и справедливости и несущих собой традиционные ценности спортсменов. WKF оповестила Федерацию кикбоксинга России о невозможности участия наших спортсменов в предстоящем чемпионате в устной форме», — говорится в заявлении ФКР.
Также в российской федерации отметили, что ждут официального заявления со стороны WKF.