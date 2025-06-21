Российских кикбоксеров не допустили к ЧЕ по решению властей Молдавии

В пятницу Министерство образования и исследований Молдавии опубликовало на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) заявление, в котором осудило решение WKF допустить россиян и белорусов со своей символикой, «несмотря на международные санкции». Также ведомство подчеркнуло, что оно не давало разрешения на проведение чемпионата Европы по кикбоксингу на своей территории и что такой турнир «противоречит общественным интересам и демократическим принципам».