Неожиданный поворот! Молдавия не пустила Россию на ЧЕ по кикбоксингу — в итоге турнир отменили

Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) отменила чемпионат Европы в Кишиневе, который должен был состояться с 22 по 29 июня. Причиной такого решения стало то, что министерство образования и исследований Молдавии не допустило до участия в турнире россиян и белорусов. На ЧЕ-2025 планировалось отправить 100 наших спортсменов. Они должны были выступить с флагом и гимном.