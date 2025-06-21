Неожиданный поворот! Молдавия не пустила Россию на ЧЕ по кикбоксингу — в итоге турнир отменили

За день до старта
Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) отменила чемпионат Европы в Кишиневе, который должен был состояться с 22 по 29 июня. Причиной такого решения стало то, что министерство образования и исследований Молдавии не допустило до участия в турнире россиян и белорусов. На ЧЕ-2025 планировалось отправить 100 наших спортсменов. Они должны были выступить с флагом и гимном.
Суть конфликта
Как сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга России (ФКР), накануне ЧЕ министерство образования и исследований Молдавии опубликовало в соцсетях заявление о невозможности проведения соревнований с участием российских и белорусских спортсменов.
«По мнению некоторых чиновников из этой страны, участие российских и белорусских атлетов в турнире способно поставить под угрозу суверенитет целого государства. Выходит, они опасаются того, что у жителей Кишинева спадет с глаз пелена лжи о России и Белоруссии при виде наших открытых, сильных, знающих понятие чести и справедливости и несущих традиционные ценности спортсменов», — рассказали в ФКР.
Кроме того, в Молдавии раскритиковали WKF и ее президента Фридриха Эксенбергера из-за допуска наших атлетов до турниров.
«WKF обвиняется в том, что она способствовала участию российских спортсменов, несмотря на международные санкции, подписав в марте 2025 года соглашение о сотрудничестве с Федерацией кикбоксинга России, которое предусматривает присутствие команды под флагом и гимном Российской Федерации».
«Заканчивается этот длинный обвинительный текст клятвой верности русофобской части Западной Европы», — отметили в ФКР.
Кроме того, в федерации добавили: Всемирная федерация кикбоксинга устно уведомила о невозможности участия в предстоящем чемпионате, официального заявления пока не было.
Принципиальное решение
Позднее в субботу стало известно, что чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии вообще отменили. Об этом сообщил генеральный секретарь ФКР Владимир Филатов.
«Международная федерация кикбоксинга и Федерация кикбоксинга России на встрече в Москве закрепили свои отношения в статусе равнозначных партнеров. Все последние дни мы вели консультации, итогом которых стала отмена чемпионата Европы из-за недопуска российских спортсменов. Турнир будет перенесен на 2026 год, мы уже начали поиск стран, которые могут принять данное соревнование», — сказал Филатов ТАСС.
Напомним, 28 марта в Москве прошли двусторонние переговоры между ФКР и WKF. Стороны договорились о стратегическом партнерстве, которое предусматривает «выступление российских спортсменов с государственной символикой РФ на всех международных стартах, проводимых под эгидой Всемирной федерации кикбоксинга».
Также документ предусматривает проведение соревнований на территории России и за ее пределами, участие рефери из РФ в мероприятиях по повышению квалификации и международных турнирах, а также вхождение в руководящий состав Всемирной федерации кикбоксинга представителя ФКР, который будет являться единственным официальным лицом, представляющим интересы WKF в России, и вице-президентом организации.
Автор: Егор Сергеев