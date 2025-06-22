В Международной федерации кикбоксинга извинились за недопуск России на ЧЕ

В пятницу министерство образования и исследований Молдавии опубликовало заявление, в котором осудило решение WKF допустить россиян и белорусов до турниров с государственной символикой, несмотря на международные санкции. Также ведомство подчеркнуло, что оно не давало разрешения на проведение чемпионата Европы по кикбоксингу на своей территории, а сам турнир «противоречит общественным интересам и демократическим принципам». Это привело к отмене чемпионата Европы в Молдавии.