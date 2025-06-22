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В Международной федерации кикбоксинга извинились за недопуск России на ЧЕ

Глава WKF Эксенберг извинился за недопуск Молдавией российских кикбоксеров на ЧЕ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Международной федерации кикбоксинга (WKF) Фридрих Эксенберг извинился перед Федерацией кикбоксинга России (ФКР) за недопуск российских спортсменов на чемпионат Европы в Кишиневе по решению властей Молдавии.

«Мы искренне приносим свои извинения за недостаточно тщательную проработку вопросов организации, безопасности и дипломатического сопровождения данного события», — заявил он.

Решение Кишинева носит явно выраженный политический характер. Такой шаг противоречит основополагающим принципам спорта — нейтралитету, объективности и недискриминации по национальному признаку. Мероприятие анонсировалось как международный турнир, но власти Молдавии за два дня до чемпионата выразили свое несогласие с его проведением. Кишинев сослался на внешнеполитические соображения.

«Ввиду того, что сборные России и Белоруссии, которые составляли основную конкуренцию во взрослой возрастной категории во всех дисциплинах кикбоксинга, не смогут принять участие в чемпионате Европы, руководство WKF приняло единогласное решение отменить чемпионат Европы по кикбоксингу среди взрослых в Кишиневе и перенести его проведение на 2026 год», — указал он.

В апреле WKF допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой с государственной символикой. Чемпионат Европы должен был пройти в Кишиневе 23—28 июня. Впоследствии WKF уведомила ФКР о невозможности участия сборной России в чемпионате Европы в Молдавии из-за позиции молдавской стороны.

В пятницу министерство образования и исследований Молдавии опубликовало заявление, в котором осудило решение WKF допустить россиян и белорусов до турниров с государственной символикой, несмотря на международные санкции. Также ведомство подчеркнуло, что оно не давало разрешения на проведение чемпионата Европы по кикбоксингу на своей территории, а сам турнир «противоречит общественным интересам и демократическим принципам». Это привело к отмене чемпионата Европы в Молдавии.