Заслуженного тренера РФ обвиняют в домогательствах к школьнице, пишут СМИ

По данным источника, инцидент произошел в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо». Подросток рассказала родителям, что тренер приставал к ней: обсуждал сексуальные темы, предлагал алкоголь и пытался дать деньги. После этого семья обратилась в полицию. Сейчас Давыдов задержан. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».