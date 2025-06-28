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Заслуженного тренера РФ обвиняют в домогательствах к школьнице, пишут СМИ

SHOT: тренера по дзюдо Давыдова обвиняют в домогательствах к семикласснице.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заслуженный тренер России по дзюдо Григорий Давыдов задержан в Тюмени по подозрению в сексуальных домогательствах к 13-летней воспитаннице, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо». Подросток рассказала родителям, что тренер приставал к ней: обсуждал сексуальные темы, предлагал алкоголь и пытался дать деньги. После этого семья обратилась в полицию. Сейчас Давыдов задержан. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Исходя из открытых данных, Давыдов является учредителем вышеупомянутого клуба. Он заслуженный тренер России и мастер спорта, более 20 лет тренировал детей. У специалиста три дочери.