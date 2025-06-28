Камоцкий потребовал реванш после поражения от Вирнеса в Power Slap

«Я требую незамедлительный реванш. Он везде меня ударил, но не по щеке… Ухо, нос разбил. Я вообще ничего не понимаю. У него не было ни одной нормальной, честной пощечины, непонятно что бил», — сказал Камоцкий после поединка.