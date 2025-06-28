Камоцкий потребовал реванш после поражения от Вирнеса в Power Slap

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, потребовал незамедлительный реванш после поражения от американца Дейна Вирнеса, из-за которого он лишился пояса чемпиона супертяжелого дивизиона лиги пощечин Power Slap.
Главный бой турнира Power Slap 13 в Лас-Вегасе завершился судейским решением. Двое судей отдали победу Вирнесу со счетом 48−46, третий зафиксировал ничью (47−47).
Таким образом, американец стал чемпионом лиги. До этого поражения россиянин оставался непобежденным в Power Slap.
«Я требую незамедлительный реванш. Он везде меня ударил, но не по щеке… Ухо, нос разбил. Я вообще ничего не понимаю. У него не было ни одной нормальной, честной пощечины, непонятно что бил», — сказал Камоцкий после поединка.
Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне 2024 года, нокаутировав поляка Камила Марусажа. После этого он дважды встречался с американцем Коа Вирнесом. Первый поединок завершился вничью, а во втором 30 января 2025-го россиянин победил решением судей и завоевал чемпионский титул.