Садулаев в России снова вынес всех! Но на чемпионат мира его всё равно могут не пустить

В весе до 74 кг Россию на ЧМ-2025 может представить Имам Ганишов, который завоевал золото на чемпионате России. Буквально на последней секунде схватки он вырвал победу у Магомы Дибиргаджиева: Имам уступал 2:1 за мгновение до конца встречи и отказался от челленджа и пересмотра спорного момента. А после этого успел совершить четырёхбалльный бросок, который и принёс ему победу на соревнованиях.