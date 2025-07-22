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Казахстан завоевал шестую медаль на летней Универсиаде

Казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан завоевал бронзовую медаль на XXXII Всемирной летней Универсиаде, сообщают Vesti.kz.

Источник: Qazsport

Казахстанский спортсмен, выступавший в категории свыше 87 килограммов, в полуфинале уступил представителю Южной Кореи, что позволило ему подняться на пьедестал соревнований.

Отметим, что в активе сборной Казахстана шесть бронзовых медалей. Ранее призерами стали: Айбота Ертайкызы (художественная гимнастика), Нодира Ахмедова, Дамир Шуленов, Батырхан Толеугали и Темирлан Тилеулес (все — таеквондо).

Универсиада стартовала 16 июля в немецком регионе Рейн-Рур. Игра завершится 27 июля. В соревнованиях участвует сборная Казахстана, представленная 76 спортсменами, которые поборются за награды в 12 различных дисциплинах.