Казахстан завоевал шестую медаль на летней Универсиаде

Казахстанский спортсмен, выступавший в категории свыше 87 килограммов, в полуфинале уступил представителю Южной Кореи, что позволило ему подняться на пьедестал соревнований.
Отметим, что в активе сборной Казахстана шесть бронзовых медалей. Ранее призерами стали: Айбота Ертайкызы (художественная гимнастика), Нодира Ахмедова, Дамир Шуленов, Батырхан Толеугали и Темирлан Тилеулес (все — таеквондо).
Универсиада стартовала 16 июля в немецком регионе Рейн-Рур. Игра завершится 27 июля. В соревнованиях участвует сборная Казахстана, представленная 76 спортсменами, которые поборются за награды в 12 различных дисциплинах.