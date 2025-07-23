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Казахстан завоевал первое золото летней Универсиады

Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров стал чемпионом Всемирной летней Универсиады, сообщают Vesti.kz.

Источник: Телжан Күдеров

В финале в весовой категории до 67 килограммов Абабакиров победил соперника из Турции, принеся первую золотую медаль в копилку сборной Казахстана.

Отметим, ранее сборная Казахстана завоевала шесть бронзовых медалей. Призерами стали: Айбота Ертайкызы (художественная гимнастика), Бейбарыс Каблан, Нодира Ахмедова, Дамир Шуленов, Батырхан Толеугали и Темирлан Тилеулес (все — таеквондо).

Универсиада стартовала 16 июля в немецком регионе Рейн-Рур. Игра завершится 27 июля. В соревнованиях участвует сборная Казахстана, представленная 76 спортсменами, которые поборются за награды в 12 различных дисциплинах.