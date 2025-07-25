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Российская дзюдоистка Галицкая выиграла золото на турнире Большого шлема

Дзюдоистка Галицкая завоевала золото на турнире Большого шлема в Улан-Баторе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская дзюдоистка Ксения Галицкая завоевала золотую медаль на турнире Большого шлема в Улан-Баторе.

В финальной схватке в весовой категории до 57 кг чемпионка России 2024 года победила Ану Викторию Пулиз из Хорватии.

Марина Воробьева стала серебряным призером в весовой категории до 48 кг. Бронзовые медали завоевали Изнаур Сааев (до 60 кг), Сабина Гилязова (до 48 кг) и Глафира Борисова (до 52 кг).

Турнир в Монголии проходит с 25 по 27 июля. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.