Подло настучали: российского чемпиона по джиу-джитсу отстранили от Всемирных игр из-за украинцев

Семикратного чемпиона мира по джиу-джитсу Дмитрия Бешенца не пустили на Всемирные игры в Китае из-за жалоб украинцев. В частности, они остались недовольны фото на фоне баннера с эмблемой «Динамо» в его социальных сетях.
В спорт опять вмешалась политика
По словам главы Российской федерации джиу-джитсу Георгия Куковерова, претензии к Бешенцу возникли со стороны комитета по соответствию IWGA, который следит за тем, соответствуют ли российские атлеты критериям нейтрального статуса, выработанным МОК.
«Украинцы сообщили в IWGA, что Дмитрий в социальных сетях является подписчиком групп “Путин — наш президент” и “Вежливые люди”. Также в адрес комитета поступило несколько фотографий, на которых ученики Бешенца стоят на пьедестале на фоне баннера с эмблемой “Динамо”. На других фото его ученики стоят на фоне баннера “Воронеж — родина ВДВ”, — заявил он ТАСС.
При этом после недопуска Бешенца на турнире не останется россиян. На Всемирные игры должен был поехать один спортсмен.
«Представители китайского оргкомитета не имеют к отстранению Бешенца никакого отношения… К сожалению, в спорт в очередной раз вмешалась политика», — заключил Куковеров.
Чем известен Бешенец
Бешенец — семикратный чемпион мира в личном зачете и шестикратный чемпион Европы по дисциплине «Боевая система» в весовой категории до 69 кг. В последний раз Дмитрий выигрывал ЧМ в 2023-м, соревнования тогда проходили в Улан-Баторе.
Кроме того, россиянин становился победителем Всемирных игр боевых искусств, проходивших в 2013 году в Санкт-Петербурге, и серебряным призером Всемирных игр-2013 в Колумбии. В этом году они пройдут в китайском Чэнду с 7 по 17 августа.
Не первая жалоба
Подобное поведение со стороны Украины уже обычное дело. Представители данной страны раз за разом жалуются на наших спортсменов, боясь честной конкуренции.
Например, в 2023-м Федерация тенниса Украины (ФТУ) выступала с призывом отстранить от участия в международных турнирах целый ряд россиян, среди которых была и Вероника Кудерметова. Давление началось, когда ее обвинили в использовании логотипа нефтяной компании, некоторые структуры которой находятся под санкциями Евросоюза. Но тогда план не сработал.
А в апреле 2024 года, напротив, все удалось. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в Играх в Париже семь российских борцов из списка «нарушителей», составленного Украиной. Всего в него входило девять человек.
Егор Сергеев