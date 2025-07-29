Подло настучали: российского чемпиона по джиу-джитсу отстранили от Всемирных игр из-за украинцев

«Украинцы сообщили в IWGA, что Дмитрий в социальных сетях является подписчиком групп “Путин — наш президент” и “Вежливые люди”. Также в адрес комитета поступило несколько фотографий, на которых ученики Бешенца стоят на пьедестале на фоне баннера с эмблемой “Динамо”. На других фото его ученики стоят на фоне баннера “Воронеж — родина ВДВ”, — заявил он ТАСС.