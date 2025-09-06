Ричмонд
Дзюдоист Катамардов стал победителем чемпионата Европы среди юниоров

Российский дзюдоист Бислан Катамардов стал победителем чемпионата Европы среди юниоров до 21 года. Бой прошел 6 сентября в Братиславе.

Источник: Соцсети

В финале в весовой категории свыше 100 кг 20-летний спортсмен одержал победу над Мортазой Сухой из Германии.

В связи с решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

27 июля сообщалось, что, согласно результатам турнира Большого шлема, российские дзюдоисты завоевали 10 медалей. Так, спортсмены выиграли золотую, две серебряные и семь бронзовых медалей. Ксения Галицкая заняла первое место в весовой категории до 57 кг, в то время как серебряными призерами стали Марина Воробьева в категории до 48 кг и Артем Золотухин в категории до 100 кг.