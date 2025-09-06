Дзюдоист Катамардов стал победителем чемпионата Европы среди юниоров

27 июля сообщалось, что, согласно результатам турнира Большого шлема, российские дзюдоисты завоевали 10 медалей. Так, спортсмены выиграли золотую, две серебряные и семь бронзовых медалей. Ксения Галицкая заняла первое место в весовой категории до 57 кг, в то время как серебряными призерами стали Марина Воробьева в категории до 48 кг и Артем Золотухин в категории до 100 кг.