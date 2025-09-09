Емелин вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧМ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпиады в Токио Сергей Емелин вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира, который пройдет в Загребе.
Емелину 30 лет. Помимо бронзы Игр, на его счету победа на чемпионате мира 2018 года. Он также является двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Россиянин выступит в весовой категории до 63 кг.
Помимо Емелина, в состав национальной команды вошли Эмин Сефершаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), Сергей Кутузов (до 77 кг), Артур Саргсян (до 97 кг), Сергей Семенов (до 130 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), а также Даниял Агаев (до 67 кг), Дмитрий Адамов (до 72 кг) и Адлет Тюлюбаев (до 82 кг).
Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет с 13 по 21 сентября. Борцы греко-римского стиля разыграют медали с 18 по 21 сентября.