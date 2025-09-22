Украинская дзюдоистка отказалась от гражданства

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство из-за бойкотирования международных турниров со стороны Федерации дзюдо Украины, сообщает агентство «РБК-Украина».
Литвиненко присоединилась к сборной ОАЭ, за которую будет выступать на дальнейших соревнованиях. Отмечается, что в ее планы также входит участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе под флагом новой страны. Спортсменка уже опубликовала в социальных сетях фото в форме команды ОАЭ.
Этим летом сборная Украины отказалась от участия в чемпионате мира в Будапеште из-за допуска белорусских спортсменов с национальной символикой. Тогда Федерация дзюдо Украины объяснила бойкот турнира приказом министерства молодежи и спорта страны, который запрещает выступать против россиян и белорусов, если они соревнуются не в качестве нейтральных атлетов.
Ранее Литвиненко в интервью неоднократно жаловалась, что события на Украине значительно усложнили тренировочный процесс и она не могла качественно подготовиться к соревнованиям.
Литвиненко 21 год. Она является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года в Ташкенте, многократным призером различных международных турниров.