Украинская дзюдоистка отказалась от гражданства

Литвиненко присоединилась к сборной ОАЭ, за которую будет выступать на дальнейших соревнованиях. Отмечается, что в ее планы также входит участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе под флагом новой страны. Спортсменка уже опубликовала в социальных сетях фото в форме команды ОАЭ.