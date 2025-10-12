Ричмонд
Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на Кубке Европы, который прошел в испанской Малаге.

Источник: Спорт РИА Новости

Обладателями золотых наград стали Марина Воробьева (до 48 кг), Тимур Арбузов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).

Серебряную награду завоевала Наталья Елкина в весовой категории до 57 кг.

Бронзовые медали получили Рамазан Абдулаев (до 66 кг), Луна Герасимова (до 52 кг) и Юлия Семиколенова (до 48 кг).

Российские спортсмены заняли второе место в общем медальном зачете турнира. На первом месте расположилась команда Турции (4 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые награды). Третьими стали испанцы (3−3−5).

Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.