Ендовицкий, Билалов и Гилязова завоевали золото ЧР по дзюдо

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Валерий Ендовицкий, Нияз Билалов и Сабина Гилязова завоевали золотые медали на чемпионате России по дзюдо в Екатеринбурге и стали трехкратными чемпионами страны.
Ендовицкий стал победителем в весовой категории свыше 100 кг. В финале он одолел Артема Золотухина. Бронзовые медали завоевали Анджей Павлюков и Ибрагим Маргиев.
Билалов в финальной схватке в весовой категории до 100 кг одолел Дениса Баканова. На третью ступень пьедестала поднялись Ахмед Магомадов и Идар Бифов.
Гилязова победила Аину Моисееву в финале в весовой категории до 48 кг. Бронзовыми призерами стали Анастасия Петрова и Ольга Борисова.
Также в женской весовой категории до 52 кг чемпионкой страны стала Екатерина Ефимова, второе место заняла Лилия Нугаева, третье — Глафира Борисова и Патимат Ахмедова.
В категории до 57 кг победу одержала Ольга Мухина, серебро завоевала Ксения Галицкая, бронзу — Валентина Штенцова и Ирина Зуева.