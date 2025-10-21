Умер бывший президент Федерации дзюдо России

83-летний Калеткин с 1994 по 1999 год занимал пост президента Федерации дзюдо России. С 1980 по 1988 год был главным тренером сборной СССР.. Калеткин также являлся вице‑президентом Европейского союза дзюдо, членом Международной федерации дзюдо.