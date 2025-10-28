В Сургуте на турнире по рукопашному бою произошла массовая драка

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Массовая драка с участием зрителей произошла во время чемпионата Югры по рукопашному бою в Сургуте, сообщает местный новостной портал SiTV.ru.
Мероприятие проходило в спорткомплексе «Таежный». Отмечается, что причиной драки стала повышенная эмоциональность. Конфликт был урегулирован после вмешательства организаторов и судейской коллегии, пострадавших нет.
Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по рукопашному бою проходил с 24 по 27 октября. В мероприятии принимали участие 200 спортсменов.