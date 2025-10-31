Уси в силе: как сборная России по тхэквондо выступила на чемпионате мира

В китайском городе Уси 30 октября завершился 27-й чемпионат мира по тхэквондо. Российские и белорусские спортсмены выступали на турнире под нейтральным флагом и показали достойные результаты, выиграв пять медалей, три из которых серебряные, а две — бронзовые. В неофициальном медальном зачете россияне заняли 11-е место.
Три плюс один
В состав российской команды на чемпионате мира вошли 16 спортсменов — восемь мужчин и восемь женщин. Среди мужчин это Дмитрий Балахнеев (весовая категория до 54 кг), Идар Багов (до 58 кг), Максим Осин (до 68 кг), Амир Выков (до 68 кг), Магомед Абдусаламов (до 74 к), Артем Мытарев (до 80 кг), Рафаэль Камалов (до 87 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг). Трое из них покидают Китай с медалями.
Магомед Абдусаламов забрал бронзовую награду в категории до 74 кг. В четвертьфинале он одолел американца Виктора Родригеса, а в полуфинале уступил узбекистанцу Нажмиддину Косимходжиеву. В ранних этапах Магомед прошел суринамца Самаки Пинаса, белоруса Артема Бабахина и тоголезца Ибраима Мамуду. Бронзу россиянин разделил с иранцем Амиром Бахтияри.
В категории до 80 кг на пьедестал забрался Артем Мытарев. В турнирной сетке он прошел чеха Адама Йохмана, украинца Кирилла Гурнова, хорвата Оскара Ковачича и чилийца Хокаина Черчилла. В полуфинале Мытарев проиграл бразильцу Энрике Маркесу, который в итоге и стал чемпионом мира.
В тяжелом весе серебряной наградой отметился Рафаиль Аюкаев. Россиянин победил турка Эмре Атешли, австралийца Эйдена Стилли, украинца Андрея Гарбара и британца Кейдена Каннингема. В финале Аюкаев не справился с представителем Южной Кореи Кан Сан Хьюном.
Отметим, что серебро также завоевал уроженец Владикавказа Георгий Гурциев, выступающий за Белоруссию с 2022 года. В финале весовой категории до 58 кг он уступил иранцу Аболфазлу Занди, ранее одолев непальца Сумита Биста, грузина Виталия Геладзе, Пан Кей-ана из Китайского Тайбэя, представителя Нигера Нуриддина Иссаку и азербайджанца Гашима Магомедова. Для 25‑летнего тхэквондиста это вторая серебряная медаль чемпионата мира — в 2023 году Гурциев занял второе место на турнире в Баку.
Курс на Казахстан
В состав женской команды России на ЧМ вошли Милана Бекулова (до 46 кг), Галина Медведева (до 49 кг), Анастасия Субботина (до 53 кг), Маргарита Близнякова (до 57 кг), Лилия Хузина (до 62 кг), Виктория Железнова (до 67 кг), Анастастия Космычева (до 73 кг) и Линара Муслимова (свыше 73 кг).
Из восьми девушек до медалей добралась только Бекулова. В категории до 46 кг она победила кореянку Ли Йе Джи, тайку Патчаракан Поолкерд, представительницу Марокко Фару Тузани и китаянку Ван Сий. В финале Милана уступила турчанке Эмин Годжебакан.
Таким образом Россия с двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами заняла 11-е место в общем медальном зачете. Возглавила турнирную таблицу общего зачета команда Турции (3−2−1), на втором месте расположились спортсмены из Южной Кореи (2−2−2), тройку замкнула сборная Бразилии (2−2−0).
Следующий ЧМ-2027 по тхэквондо пройдет в Казахстане. Такое решение было принято в рамках ЧМ-2025 на заседании Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo). Напомним, что в августе текущего года президент World Taekwondo Чо Чжонвон посетил Астану и вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву почетный черный пояс девятого дана — высшую степень в тхэквондо. После этого Токаев оставил автограф на тренировочной доске, а затем разбил ее ударом кулака.
Евгений Нарижный