Уси в силе: как сборная России по тхэквондо выступила на чемпионате мира

В состав российской команды на чемпионате мира вошли 16 спортсменов — восемь мужчин и восемь женщин. Среди мужчин это Дмитрий Балахнеев (весовая категория до 54 кг), Идар Багов (до 58 кг), Максим Осин (до 68 кг), Амир Выков (до 68 кг), Магомед Абдусаламов (до 74 к), Артем Мытарев (до 80 кг), Рафаэль Камалов (до 87 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 87 кг). Трое из них покидают Китай с медалями.