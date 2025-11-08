Казахстан и Узбекистан в очной схватке решили судьбу золотой медали

Это уже вторая серебряная медаль казахстанской команды по дзюдо на нынешних Играх. Ранее в весовой категории до 60 килограммов вторым стал Шерзод Давлатов.



Добавим также, что Толганай Абеуова (-52 килограммов) в поединке за бронзу проиграла Сумие Иуараки (Марокко).