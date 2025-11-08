Казахстан и Узбекистан в очной схватке решили судьбу золотой медали

В финале турнира в весовой категории до 66 килограммов Еренкайыпов встретился с представителем Узбекистана Замухшори Бекмуродовым и уступил сопернику, став вторым.
На пути к финалу казахстанец одержал три уверенные победы — над Исмаилом Аль-Хасаном из Нигерии, Русланом Пашаевым из Азербайджана и Нармандахом Маянбухом из ОАЭ.
Это уже вторая серебряная медаль казахстанской команды по дзюдо на нынешних Играх. Ранее в весовой категории до 60 килограммов вторым стал Шерзод Давлатов.
Добавим также, что Толганай Абеуова (-52 килограммов) в поединке за бронзу проиграла Сумие Иуараки (Марокко).