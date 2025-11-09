Российские самбисты забрали восемь золотых медалей в третий день чемпионата мира

В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 80 стран. Соревнования проводили при поддержке компании «Роснефть» и банка ВТБ в трех дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для слепых спортсменов (класс SVI-1).