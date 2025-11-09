Ричмонд
Российские самбисты забрали восемь золотых медалей в третий день чемпионата мира

Завершился третий день чемпионата мира по самбо в Бишкеке, где определились победители в десяти весовых категориях, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

Источник: ESF

Среди мужчин в спортивном самбо золотые медали завоевали Рамед Гукев (79 кг) и Сергей Кузнецов (98 кг). В женских соревнованиях чемпионками стали Татьяна Шуянова (59 кг) и Анастасия Хомячкова (80 кг).

В боевом самбо среди мужчин победы одержали Даниэль Асеков (58 кг) из Кыргызстана, Владислав Руднев (79 кг) из Украины и Михаил Кашурников (+98 кг). Среди женщин золотые медали завоевали Валерия Тепышева (50 кг), Софья Истомина (65 кг) и Анжела Гаспарян (+80 кг).

В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 80 стран. Соревнования проводили при поддержке компании «Роснефть» и банка ВТБ в трех дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для слепых спортсменов (класс SVI-1).

Чемпионат мира проходил с 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, где было разыграно 31 комплект наград.