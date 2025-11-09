Белорусские самбисты завоевали 11 наград планетарного форума

В заключительный день соревнований копилка нашей команды пополнилась на одно серебро и две бронзы. Второе место в категории до 80 кг в женском спортивном самбо заняла Карина Шут. Белоруска победила представительниц Кыргызстана и Казахстана, но в финале уступила россиянке Анастасии Хомячковой. Бронзовым призером в весе до 59 кг стала Татьяна Мацко, которая в поединке за третью позицию победила Иву Иванову из Болгарии. Также в тройку в боевом самбо попала Валерия Хрущева (свыше 80 кг), получившая бронзу после поражения в полуфинале.