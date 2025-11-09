Ричмонд
Белорусские самбисты завоевали 11 наград планетарного форума

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате мира по самбо 2025 года, который проходил в столице Кыргызстана Бишкеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В заключительный день соревнований копилка нашей команды пополнилась на одно серебро и две бронзы. Второе место в категории до 80 кг в женском спортивном самбо заняла Карина Шут. Белоруска победила представительниц Кыргызстана и Казахстана, но в финале уступила россиянке Анастасии Хомячковой. Бронзовым призером в весе до 59 кг стала Татьяна Мацко, которая в поединке за третью позицию победила Иву Иванову из Болгарии. Также в тройку в боевом самбо попала Валерия Хрущева (свыше 80 кг), получившая бронзу после поражения в полуфинале.

В общей сложности из Бишкека наши самбисты увезут шесть серебряных и пять бронзовых наград. В шаге от чемпионства ранее остановились Александр Круглик, Анфиса Копаева, Даниэла Ждан, Мария Кондратьева и Елизавета Лапаева. На третью ступень пьедестала поднялись Евгений Михно, Владислав Саяпин и Анжела Жилинская.

Всего участие в планетарном форуме по самбо приняли более 450 атлетов из 70 стран.