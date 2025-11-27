Главный тренер сборной России по дзюдо Макаров признан тренером года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как наставник года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Как ранее сообщал ТАСС, Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам право выступать на международных турнирах под флагом и с гимном страны. На чемпионате мира по дзюдо 2025 года российские спортсмены завоевали три золотые и две бронзовые медали.
