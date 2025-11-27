Федерация дзюдо Украины отреагировала на допуск россиян на турниры

В тексте заявления отмечается, что ФДУ выражает решительный протест и категорически осуждает решение IJF. Организация расценивает его как противоречащее принципам мира, справедливости и ответственности, которое подрывает доверие к международным спортивным институтам.
В пресс-службе ФДУ подчеркнули, что будут делать все возможное, чтобы не допустить реализации решения IJF о допуске россиян. В качестве мотивации называется намерение защитить интересы украинских спортсменов.
Согласно решению IJF, российские дзюдоисты смогут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби. Он продлится с 28 по 30 ноября.
Ранее 27 ноября стало известно о решении IJF допустить россиян до турниров под эгидой федерации. В заявлении пресс-службы отмечается, что Россия исторически — одна из ведущих стран в мировом дзюдо, а ее возвращение должно обогатить соревнования на всех уровнях.