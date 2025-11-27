Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федерация дзюдо Украины отреагировала на допуск россиян на турниры

Федерация дзюдо Украины (ФДУ) отреагировала на решение Международной федерации дзюдо (IJF) допустить российских спортсменов к участию в турнирах с использованием национального флага и гимна. Информация опубликована в Telegram-канале ФДУ.

Источник: РИА "Новости"

В тексте заявления отмечается, что ФДУ выражает решительный протест и категорически осуждает решение IJF. Организация расценивает его как противоречащее принципам мира, справедливости и ответственности, которое подрывает доверие к международным спортивным институтам.

В пресс-службе ФДУ подчеркнули, что будут делать все возможное, чтобы не допустить реализации решения IJF о допуске россиян. В качестве мотивации называется намерение защитить интересы украинских спортсменов.

Согласно решению IJF, российские дзюдоисты смогут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби. Он продлится с 28 по 30 ноября.

Ранее 27 ноября стало известно о решении IJF допустить россиян до турниров под эгидой федерации. В заявлении пресс-службы отмечается, что Россия исторически — одна из ведущих стран в мировом дзюдо, а ее возвращение должно обогатить соревнования на всех уровнях.