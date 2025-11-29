Ричмонд
Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский дзюдоист Абдул-Керим Тасуев завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема, который проходит в Абу-Даби.

В финальной схватке в весовой категории до 81 кг Тасуев уступил представителю Канады Франсуа Готье-Драпо.

Турнир в Абу-Даби, который проходит с 28 по 30 ноября, является первым с момента возвращения россиянам права выступать под своими флагом и гимном. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.

Тасуеву 23 года. Он впервые в карьере завоевал медаль на турнире Большого шлема. Также в его активе золото этапа Кубка Европы 2025 года в Сараево.