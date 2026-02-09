Два триумфа на «голден скор», или как Казахстан взял медали на Grand Slam

Соперником Абылайхана Жубаназара в схватке за бронзовую медаль стал Бернд Фашинг из Австрии. Казахстанский спортсмен первым перешел к активным действиям и уже в первой атаке заработал оценку юко, выполнив ката-гурума, которые определили итог поединка.



Соперником Нурлыхана Шархана в поединке за бронзовую медаль в весе до 100 килограммов стал Симеон Катарина из Нидерландов. Схватка получилась упорной и перешла в период «голден скор», где казахстанский дзюдоист выполнил мощный сэои-отоси, заработав оценку ваза-ари.



Награды победителям и призерам турнира вручили от лица Международной федерации дзюдо IJF Тимур Кемел, вице-президент Федерации дзюдо Франции Давид Инкель, посол Международной федерации дзюдо, всемирно известный певец и композитор Альбано Карризи, член правления Федерации дзюдо Франции Коринн Вируло-Куккьяра, основатель, председатель и главный исполнительный директор компании WorldQuant, почетный президент Федерации дзюдо Израиля Игорь Тульчинский, член правления Федерации дзюдо Франции Эрика Мерион.



Парижский турнир Grand Slam считается одним из самых престижных и значимых соревнований в международном календаре дзюдо. Победители и призеры турнира получили рейтинговые очки. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 78 стран мира. Для сборной Казахстана такой высокий результат на этапе Grand Slam в Париже стал лучшим в истории. Таким образом, казахстанские дзюдоисты успешно начали новый спортивный сезон 2026 года.