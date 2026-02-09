Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два триумфа на «голден скор», или как Казахстан взял медали на Grand Slam

Сборная Казахстана по дзюдо завершила этап мировой серии Grand Slam, прошедший в Париже (Франция), с тремя бронзовыми медалями, передают Vesti.kz со ссылкой на Федерацию дзюдо Казахстана.

Источник: IJF.org - International Judo Federation

В первый соревновательный день в весовой категории до 60 килограммов в тройку призеров вошел Аман Бахытжан. В поединке за бронзовую медаль казахстанский дзюдоист встретился с Джонатаном Шароном из Кубы, в первые же секунды периода «голден скор» проведя решающий бросок на оценку юко.

Во второй день турнира бронзовые награды завоевали Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) и Нурлыхан Шархан (до 100 кг), поднявшись на пьедестал почета.

Соперником Абылайхана Жубаназара в схватке за бронзовую медаль стал Бернд Фашинг из Австрии. Казахстанский спортсмен первым перешел к активным действиям и уже в первой атаке заработал оценку юко, выполнив ката-гурума, которые определили итог поединка.

Соперником Нурлыхана Шархана в поединке за бронзовую медаль в весе до 100 килограммов стал Симеон Катарина из Нидерландов. Схватка получилась упорной и перешла в период «голден скор», где казахстанский дзюдоист выполнил мощный сэои-отоси, заработав оценку ваза-ари.

Награды победителям и призерам турнира вручили от лица Международной федерации дзюдо IJF Тимур Кемел, вице-президент Федерации дзюдо Франции Давид Инкель, посол Международной федерации дзюдо, всемирно известный певец и композитор Альбано Карризи, член правления Федерации дзюдо Франции Коринн Вируло-Куккьяра, основатель, председатель и главный исполнительный директор компании WorldQuant, почетный президент Федерации дзюдо Израиля Игорь Тульчинский, член правления Федерации дзюдо Франции Эрика Мерион.

Парижский турнир Grand Slam считается одним из самых престижных и значимых соревнований в международном календаре дзюдо. Победители и призеры турнира получили рейтинговые очки. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 78 стран мира. Для сборной Казахстана такой высокий результат на этапе Grand Slam в Париже стал лучшим в истории. Таким образом, казахстанские дзюдоисты успешно начали новый спортивный сезон 2026 года.