Казахстанский дзюдоист стал победителем Кубка Европы

Казахстанец Айбек Жакашов стал победителем Кубка Европы по дзюдо, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба JENYS, который представляет спортсмен.

Источник: Айдар Махметов

Соревнования прошли в Подгорице — столице Черногории. В них участвовали представители 26 стран.

Жакашов выступал в весовой категории до 73 кг. Он выиграл все пять схваток, одолев соперников из Швеции, Польши и России. Всего в этом дивизионе боролись 38 дзюдоистов.

В финале Жакашов одержал досрочную победу над россиянином Тамерланом Кушховым. Казахстанец смог оформить иппон уже на первой минуте схватки. В прошлом году 22-летний Жакашов уже становился чемпионом Кубка Азии.

Как подчеркнул спортивный директор клуба JENYS Айдар Махметов, выступление сборной Казахстана в Подгорице было осложнено тем, что двух тренеров в последний момент не пустили в Черногорию из-за визовых проблем.