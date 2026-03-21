Отказался от связи с UFC. Как Чак Норрис стал легендой боевых искусств

Легендарный актер и мастер боевых искусств Чак Норрис скончался утром 19 марта в возрасте 86 лет. За несколько дней до этого он боксировал, отмечая свой день рождения.
Карлос Рэй Чак Норрис обрел мировую славу благодаря участию в таких знаковых фильмах, как «Путь дракона» (1972), «Одинокий волк Маккуэйд» (1983) и «Вторжение в США» (1985).
Прорыв Чака в киноиндустрию стал возможен благодаря его выдающимся достижениям в боевых искусствах.
Прозвище Чак он получил во время службы в армии. Находясь на авиабазе Осан в Южной Корее, Норрис принял решение заняться различными видами восточных единоборств. К моменту демобилизации в 1962 году он уже имел черный пояс по тансудо, а впоследствии получил черные пояса по дзюдо, джиу-джитсу, каратэ и тхэквондо.
После увольнения из армии Чак Норрис открыл в Лос-Анджелесе школу каратэ. Чтобы увеличить доход от своей школы, Чак стремился к большей известности и признанию в мире боевых искусств. Именно эта цель мотивировала его к участию в многочисленных соревнованиях, проходивших по всей Америке.
В 1964 году Чак Норрис потерпел поражение на своем первом турнире в Солт-Лейк-Сити. Однако, проанализировав ошибки, он увеличил интенсивность тренировок и в 1965 году одержал победу на чемпионате США по каратэ в Лос-Анджелесе.
Переломный момент в жизни Чака произошел в 1968 году, когда он завоевал титул чемпиона мира по каратэ в полутяжелом весе, который удерживал в течение семи лет. После этой победы он открыл 32 школы, лично тренировал и привлекал лучших бойцов Америки в качестве инструкторов.
Благодаря тому, что в его школы боевых искусств записывались голливудские актеры, он получил возможность начать карьеру в кино.
В 1960-х Норрис познакомился на соревнованиях по каратэ с Брюсом Ли, когда они уже были признанными мастерами боевых искусств. Их дружба быстро окрепла, и в 1972 году они снялись вместе в культовом фильме «Путь дракона» («Вход дракона»).
В финальной сцене фильма их бой был настоящим, а не поставленным. Эта сцена стала выдающимся моментом в истории кино боевых искусств.
Норрис стал первым западным спортсменом, удостоенным черного пояса 8-й степени по тхэквондо (1997 г.). Также он стал обладателем черного пояса 9-й степени по Тан Су До, 5-й степени по карате, 3-й степени по джиу-джитсу и 1-й степени по дзюдо.
В большинстве боевых искусств система черных поясов насчитывает 10 уровней. Высочайшая квалификация в нескольких дисциплинах, как у Норриса, встречается крайне редко, делая его одной из самых известных фигур в мире боевых искусств.
В 1993 году один из основателей промоушена UFC Рорион Грэйси даже предлагал Норрису роль комментатора на самом первом турнире. Однако мастер боевых искусств отказался, так как не хотел находиться на мероприятии, где, по его мнению, могла быть «нечестная игра».
Чаком был разработан собственный стиль боевых искусств — чункукдо («универсальный путь»). Этот стиль вобрал в себя элементы различных направлений каратэ, бразильского джиу-джитсу и традиционных корейских единоборств. В 2015 году стиль был переименован в «Систему Чака Норриса».
Выдающаяся карьера Чака насчитывает 168 боев, причем лишь два из них закончились вничью, а 10 проигрышей приходятся на самое начало его пути.
В 1999 году Норрис был введен в Зал славы Музея истории боевых искусств в Калифорнии. Подобно Брюсу Ли, он стал значимой фигурой, повлиявшей на многих и вдохновившей их начать заниматься боевыми искусствами. И у действующих бойцов ММА много поклонников таланта Норриса.