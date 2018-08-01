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09:07 (мск), источник: VN.ru

В «Сибиряке» неожиданно поменялся главный тренер

Мини-футбольный «Сибиряк» из Новосибирска обзавелся новым главным тренером. Команду неожиданно покинул Евгений Куксевич, который в прошлом сезоне привел своих подопечных к серебряным медалям Суперлиги. На его место назначен молодой специалист Сергей Иванов, всего год назад завершивший игровую карьеру.

Источник: VN.ru

В мини-футбольном «Сибиряке» встречают нового главного тренера Сергея Иванова. Прежний, Евгений Куксевич, покидает новосибирский клуб. Под руководством 46-летнего специалиста команда в минувшем сезоне дошла до финала Суперлиги. В «золотой» серии «Сибиряк» уступил «Газпром-Югре» из Югорска (1:3). В четвертом матче, ставшем заключительным, подопечные Куксевича потерпели сокрушительное поражение в Новосибирске со счетом 0:6. Тем не менее сезон стоит признать прорывным: впервые в своей истории команда завоевала право играть в еврокубке — Лиге чемпионов.

Тем удивительнее выглядит уход тренера, с которым до этого команда неоднократно брала бронзовые медали Суперлиги. На своей странице «ВКонтакте» Куксевич, у которого истек контракт с клубом, обратился к поклонникам «Сибиряка» с проникновенной речью:

— Уважаемые болельщики, вот и пришло время перевернуть очередную страницу моей профессиональной деятельности. 10 лет в «Сибиряке», из которых 6 лет в качестве главного тренера! За это время было много пройдено, совершено, достигнуто, завоевано, как для меня лично, так и для клуба в целом. Спасибо всем, кто болел за нашу команду и приходил на игры. Именно вы разжигали огонь в сердцах игроков, даже в те моменты, когда от нас никто не ждал победы! Благодарю мою семью и друзей, которые верили, поддерживали и были рядом в любой ситуации! И, конечно, спасибо моей команде! С вами мы двигались только вперед, вместе преодолевали трудности, радовались громким победам и новым достижениям. Каждый из нас был вкладом друг в друга и наше общее дело. Низкий поклон всем вам! Я не прощаюсь, а говорю: «До новых встреч!!!

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Готовить новосибирских футболистов к дебюту в компании лучших клубов Европы будет 39-летний Сергей Иванов. Последнего не нужно представлять местной публике: он долгое время играл под руководством Куксевича в Новосибирске и повесил бутсы на гвоздь только в прошлое межсезонье.

Именно в столице Сибири Иванов завершил игровую карьеру и стал тренером. Проработав год в роли помощника Евгения Куксевича, бывший игрок сборной России дослужился до «главнокомандующего». Стремительный взлет, что тут скажешь. Другой вопрос — справится ли молодой тренер с колоссальной ответственностью.

Свой первый официальный матч в роли «рулевого» «Сибиряка» Сергей Иванов проведет 8 сентября. В этот день новосибирцы примут «Ухту».

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