В «Сибиряке» неожиданно поменялся главный тренер

— Уважаемые болельщики, вот и пришло время перевернуть очередную страницу моей профессиональной деятельности. 10 лет в «Сибиряке», из которых 6 лет в качестве главного тренера! За это время было много пройдено, совершено, достигнуто, завоевано, как для меня лично, так и для клуба в целом. Спасибо всем, кто болел за нашу команду и приходил на игры. Именно вы разжигали огонь в сердцах игроков, даже в те моменты, когда от нас никто не ждал победы! Благодарю мою семью и друзей, которые верили, поддерживали и были рядом в любой ситуации! И, конечно, спасибо моей команде! С вами мы двигались только вперед, вместе преодолевали трудности, радовались громким победам и новым достижениям. Каждый из нас был вкладом друг в друга и наше общее дело. Низкий поклон всем вам! Я не прощаюсь, а говорю: «До новых встреч!!!