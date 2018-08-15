Мини-футбольный «Спартак» продолжит играть в Люберцах в предстоящем сезоне

Красно-белые в минувшем сезоне выступали также в Подмосковье. По итогам первой стадии чемпионата высшей лиги они заняли третье место, но уступили в четвертьфинале по итогам двух матчей (4:2, 2:4) екатеринбургскому ЗИКу в серии пенальти.

«Мы продолжим выступать в Люберцах, где будет чисто мини-футбольный паркет. Приглашаем болельщиков, и нашим молодым ребятам будет как никогда нужна поддержка», — сказал Смирнов.

В межсезонье «Спартак» отказался от участия в суперлиге, решив остаться в высшей. «Это связано как с большими финансовыми затратами, так и с тем, что мы не смогли завоевать право по спортивному принципу», — сказал Смирнов.

«Мы решили воспитывать молодых ребят, чтобы был спартаковский костяк. Мы будем закладывать в мальчишек любовь к клубу, к ромбу, как бы пафосно это не звучало», — добавил генеральный директор клуба.