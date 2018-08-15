Мини-футбольный «Спартак» продолжит играть в Люберцах в предстоящем сезоне
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/.
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/.
«Мы продолжим выступать в Люберцах, где будет чисто
В межсезонье «Спартак» отказался от участия в суперлиге, решив остаться в высшей. «Это связано как с большими финансовыми затратами, так и с тем, что мы не смогли завоевать право по спортивному принципу», — сказал Смирнов.
«Мы решили воспитывать молодых ребят, чтобы был спартаковский костяк. Мы будем закладывать в мальчишек любовь к клубу, к ромбу, как бы пафосно это не звучало», — добавил генеральный директор клуба.
Новым главным тренером «Спартака» стал бразилец Эдер. «У нас очень мало времени — всего месяц до начала нового сезона. Но ребята работают на тренировках очень эффективно и продуктивно. Надеюсь, в новом сезоне удастся проявить себя», — сказал Эдер.