Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы на ЧМ среди студентов в Алматы
Сборная Казахстана одержала победу над Чехией в первом матче на чемпионате мира среди студентов в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана одержала победу над Чехией в первом матче на чемпионате мира среди студентов в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 19 августа, и завершилась со счетом 4:3 в пользу казахстанцев.
По дублю у победителей оформили Даурен Турсагулов и Агедиль Мадияров. Следующий матч хозяева турнира проведут завтра против Новой Зеландии — встреча пройдет на «Алматы Арене» и стартует в 20:00.
Студенческий ЧМ стартовал в Алматы сегодня.
В турнире участвуют 12 мужских команд и восемь женских.
Мужская сборная Казахстана попала в группу B к Чехии, Беларуси и Новой Зеландии, а женская сборная в группе B сыграет с Португалией, Новой Зеландией и Францией.