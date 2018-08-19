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14:57 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы на ЧМ среди студентов в Алматы

Сборная Казахстана одержала победу над Чехией в первом матче на чемпионате мира среди студентов в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 19 августа, и завершилась со счетом 4:3 в пользу казахстанцев.

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По дублю у победителей оформили Даурен Турсагулов и Агедиль Мадияров. Следующий матч хозяева турнира проведут завтра против Новой Зеландии — встреча пройдет на «Алматы Арене» и стартует в 20:00.

Студенческий ЧМ стартовал в Алматы сегодня.

В турнире участвуют 12 мужских команд и восемь женских.

Мужская сборная Казахстана попала в группу B к Чехии, Беларуси и Новой Зеландии, а женская сборная в группе B сыграет с Португалией, Новой Зеландией и Францией.

Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы на ЧМ среди студентов в Алматы
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