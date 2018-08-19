Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы на ЧМ среди студентов в Алматы

Игра проходила сегодня, 19 августа, и завершилась со счетом 4:3 в пользу казахстанцев.

По дублю у победителей оформили Даурен Турсагулов и Агедиль Мадияров. Следующий матч хозяева турнира проведут завтра против Новой Зеландии — встреча пройдет на «Алматы Арене» и стартует в 20:00.

Студенческий ЧМ стартовал в Алматы сегодня.

В турнире участвуют 12 мужских команд и восемь женских.