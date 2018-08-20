Призер чемпионата России по мини-футболу «Сибиряк» может пропустить следующий сезон

Если клуб не будет допущен, то в чемпионате России примут участие восемь команд и все выступят в плей-офф.

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Новосибирская команда, основанная в 1988 году, является двукратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером чемпионата России. В 2006 году «Сибиряк» прекратил свое существование из-за финансовых проблем, в 2008-м клуб был возрожден. Новосибирская команда неизменно выступает в элитном дивизионе чемпионата России с сезона-2009/2010.

Ранее лицензий были лишены «Автодор» (Смоленск), «Прогресс» (Глазов), «Дина» (Москва), «Политех» (Санкт-Петербург). Позднее до участия в чемпионате не были допущены «Спартак» (Москва), «БЛиК-Нефтеюганск» и «СКА-Хабаровск».