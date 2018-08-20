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11:38 (мск), источник: ТАСС

Призер чемпионата России по мини-футболу «Сибиряк» может пропустить следующий сезон

ТАСС, 20 августа. Серебряный призер чемпионата России сезона-2017/18 по мини-футболу новосибирский «Сибиряк» может быть не допущен к участию в национальном первенстве в предстоящем сезоне из-за финансовых проблем. Как сообщает официальный сайт «Сибиряка», клуб не смог получить лицензию на участие в чемпионате России из-за финансовых сложностей.

Если клуб не будет допущен, то в чемпионате России примут участие восемь команд и все выступят в плей-офф.

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Новосибирская команда, основанная в 1988 году, является двукратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером чемпионата России. В 2006 году «Сибиряк» прекратил свое существование из-за финансовых проблем, в 2008-м клуб был возрожден. Новосибирская команда неизменно выступает в элитном дивизионе чемпионата России с сезона-2009/2010.

Ранее лицензий были лишены «Автодор» (Смоленск), «Прогресс» (Глазов), «Дина» (Москва), «Политех» (Санкт-Петербург). Позднее до участия в чемпионате не были допущены «Спартак» (Москва), «БЛиК-Нефтеюганск» и «СКА-Хабаровск».

Перед прошлым сезоном из-за финансовых проблем с чемпионата снялся многократный чемпион страны «Динамо» (Московская область).

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