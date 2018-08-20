Призер чемпионата России по мини-футболу «Сибиряк» может пропустить следующий сезон
ТАСС, 20 августа. Серебряный призер чемпионата России сезона-2017/18 по
ТАСС, 20 августа. Серебряный призер чемпионата России сезона-2017/18 по
Если клуб не будет допущен, то в чемпионате России примут участие восемь команд и все выступят в
Новосибирская команда, основанная в 1988 году, является двукратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером чемпионата России. В 2006 году «Сибиряк» прекратил свое существование
Ранее лицензий были лишены «Автодор» (Смоленск), «Прогресс» (Глазов), «Дина» (Москва), «Политех» (Санкт-Петербург). Позднее до участия в чемпионате не были допущены «Спартак» (Москва), «БЛиК-Нефтеюганск» и «СКА-Хабаровск».
Перед прошлым сезоном