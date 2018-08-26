Студенческие сборные России сделали золотой дубль
На завершившемся в Казахстане чемпионате мира по
На завершившемся в Казахстане чемпионате мира по
Мужскую команду в финале ждало двойное испытание, ведь их соперниками стали хозяева площадки. Россияне ранее очень уверенно прошли групповой этап. Начав с победы над словаками со счетом 7:1, они во втором туре обыграли команду Аргентины — 6:2, а в третьем отправили 11 безответных мячей в ворота представителей Франции.
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В решающем матче, прошедшем при переполненных трибунах арены в
Это пятое в истории студенческих первенств планеты золото россиян. Кроме того, Артем Ниязов был признан самым ценным игроком турнира, а Балашов — лучшим вратарем.
— Очень тяжелый турнир, но мы уже знаем на протяжении многих лет, что просто здесь не бывает, — сказал после окончания финала старший тренер мужских сборных России Сергей Скорович. — Это большой успех российского
По словам Скоровича, его команду воодушевил успех женской сборной России, состоявшийся чуть ранее. В отличие от сильного пола, россиянки ранее не выигрывали золотых медалей и не считались главными фаворитами чемпионата. И турнирный путь у них вышел более тернистым.
На предварительном этапе они заняли второе место в группе — в достаточно упорной борьбе с одинаковым счетом 3:1 были повержены команды Польши и Канады. У представительниц Израиля россиянки выиграли крупно — 6:0, но в матче, который решал судьбу первого места в группе, наша команда забила на первой минуте, но в итоге уступила украинкам — 1:2.
Невероятное по напряжению испытание сборная выдержала в полуфинале с Португалией — пропустив в первом тайме, россиянки усилиями Алины Ефиповой сравняли счет за полминуты до финального свистка и вырвали победу в серии пенальти. В финале их вновь ждала Украина. На этот раз наши футболистки максимально внимательно сыграли в обороне, а в атаке реализовали два стандарта и взяли золото.
Крепость российской обороны подчеркнул и тот факт, что Анастасия Дурандина была признана лучшим защитником турнира.
— Хочется выразить благодарность девушкам за работу, проделанную за короткий отрезок времени, — сказал
Чемпионат мира среди студентов
Мужчины
Финал
Россия — Казахстан — 4:2 (4:1)
За 3-е место
Украина — Португалия — 3:0
Женщины
Финал
Украина — Россия — 0:2 (0:1)
За 3-е место
Франция — Португалия — 2:4