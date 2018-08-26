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23:34 (мск), источник: TeamRussia.pro

Студенческие сборные России сделали золотой дубль

На завершившемся в Казахстане чемпионате мира по мини-футболу среди студентов двойную победу праздновали сборные России, выигравшие как мужской, так и женский турниры.

Мужскую команду в финале ждало двойное испытание, ведь их соперниками стали хозяева площадки. Россияне ранее очень уверенно прошли групповой этап. Начав с победы над словаками со счетом 7:1, они во втором туре обыграли команду Аргентины — 6:2, а в третьем отправили 11 безответных мячей в ворота представителей Франции.

В плей-офф была повержена Чехия с уже знакомым счетом 6:2, а в полуфинале сборная России обыграла Украину. Матч выдался драматичным, но 4:2 на табло не вполне отражают того, что наши футболисты на протяжении всей встречи вели в счете и не давали сопернику особых надежд на итоговый успех.

В решающем матче, прошедшем при переполненных трибунах арены в Алма-Ате, россияне тоже очень резво начали — могли открыть счет уже на первой минуте, забили быстрый гол на пятой, а к исходу восьмой уже вели 4:1. Но после этого игра стала очень закрытой, и за оставшиеся полчаса с лишним зрители увидели всего один забитый мяч. Проявить себя с лучшей стороны, как и в предыдущих матчах, успел голкипер Николай Балашов, а в обороне команда действовала строго и довела дело до общего успеха.

Это пятое в истории студенческих первенств планеты золото россиян. Кроме того, Артем Ниязов был признан самым ценным игроком турнира, а Балашов — лучшим вратарем.

— Очень тяжелый турнир, но мы уже знаем на протяжении многих лет, что просто здесь не бывает, — сказал после окончания финала старший тренер мужских сборных России Сергей Скорович. — Это большой успех российского мини-футбола. Мы все сделали правильно — рассчитывали включить максимальные обороты с первых секунд, получить преимущество и воплотить его. А дальше доигрывать матч. Доигрывать не получилось — счет мы держали, но моменты, которые должны были, не реализовали. Наш вратарь в паре эпизодов выручил, иначе было бы еще сложнее.

По словам Скоровича, его команду воодушевил успех женской сборной России, состоявшийся чуть ранее. В отличие от сильного пола, россиянки ранее не выигрывали золотых медалей и не считались главными фаворитами чемпионата. И турнирный путь у них вышел более тернистым.

На предварительном этапе они заняли второе место в группе — в достаточно упорной борьбе с одинаковым счетом 3:1 были повержены команды Польши и Канады. У представительниц Израиля россиянки выиграли крупно — 6:0, но в матче, который решал судьбу первого места в группе, наша команда забила на первой минуте, но в итоге уступила украинкам — 1:2.

Невероятное по напряжению испытание сборная выдержала в полуфинале с Португалией — пропустив в первом тайме, россиянки усилиями Алины Ефиповой сравняли счет за полминуты до финального свистка и вырвали победу в серии пенальти. В финале их вновь ждала Украина. На этот раз наши футболистки максимально внимательно сыграли в обороне, а в атаке реализовали два стандарта и взяли золото.

Крепость российской обороны подчеркнул и тот факт, что Анастасия Дурандина была признана лучшим защитником турнира.

— Хочется выразить благодарность девушкам за работу, проделанную за короткий отрезок времени, — сказал пресс-службе АМФР старший тренер женских сборных России Евгений Кузьмин. — Причем в команде был ряд новых игроков, но девчонки молодцы, справились. Это заслуженная победа. Мы тяжело к ней шли — у нас были третьи места, вторые, и вот теперь покорилось первое. Игроки, участвовавшие в турнире, мне кажется, вынесли много нового, и это поможет им и в матчах за клубы, и в развитии нашего женского мини-футбола в целом.

Чемпионат мира среди студентов

Алма-Ата (Казахстан)

Мужчины

Финал

Россия — Казахстан — 4:2 (4:1)

За 3-е место

Украина — Португалия — 3:0

Женщины

Финал

Украина — Россия — 0:2 (0:1)

За 3-е место

Франция — Португалия — 2:4

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