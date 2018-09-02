Хавьер Савиола сыграл в Лиге чемпионов … футзальной
Бывший форвард «Барселоны» и «Реала» сменил вид спорта.
Бывший форвард «Барселоны» и «Реала» сменил вид спорта.
Знаменитый нападающий Хавьер Савиола,
Савиола с 2018 года выступает за клуб из Андорры — «Энкамп». Выиграв местный чемпионат весной, клуб обеспечил себе путевку в футзальную Лигу чемпионов. Правда стартовать команде из крошечного государства пришлось с предварительного раунда.
Аргентинец отличился в матчах против норвежского «Саннефьорда» и австрийского «Олстарз», однако его команда проиграла во всех трех играх в своей группе и покинула турнир.
Интересная деталь состоит в том, что участие в футзальной Лиге чемпионов позволило Савиоле преодолеть отметку в 100 матчей в еврокубках, как вы понимаете основную часть игр он провел в футбольной Лиге чемпионов и Лиге Европы, а в составе «Севильи» даже выигрывал Кубок УЕФА в сезоне 2005/06.
Отметим, что в футзале