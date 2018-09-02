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20:28 (мск), источник: Prosports.kz

Хавьер Савиола сыграл в Лиге чемпионов … футзальной

Бывший форвард «Барселоны» и «Реала» сменил вид спорта.

Источник: Prosports.kz

Знаменитый нападающий Хавьер Савиола, когда-то выступавший за «Барселону», мадридский «Реал» и сборную Аргентины решил попробовать себя в футзале, сообщает Prosports.kz.

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Савиола с 2018 года выступает за клуб из Андорры — «Энкамп». Выиграв местный чемпионат весной, клуб обеспечил себе путевку в футзальную Лигу чемпионов. Правда стартовать команде из крошечного государства пришлось с предварительного раунда.

Аргентинец отличился в матчах против норвежского «Саннефьорда» и австрийского «Олстарз», однако его команда проиграла во всех трех играх в своей группе и покинула турнир.

Интересная деталь состоит в том, что участие в футзальной Лиге чемпионов позволило Савиоле преодолеть отметку в 100 матчей в еврокубках, как вы понимаете основную часть игр он провел в футбольной Лиге чемпионов и Лиге Европы, а в составе «Севильи» даже выигрывал Кубок УЕФА в сезоне 2005/06.

Отметим, что в футзале что-то подобное повторяли немногие, в их числе нынешний форвард «Севильи» Виссам Бен Йеддер, игравший за сборную Франции как на футзальном, так и на футбольном уровне.

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