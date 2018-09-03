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09:33 (мск), источник: Vesti.kz

Определились все соперники «Кайрата» и «Актобе» в футзальной Лиге чемпионов

Казахстанские клубы поборются за выход в элитный раунд.

Определились соперники алматинского «Кайрата» и «Актобе» в основном раунде футзальной Лиги чемпионов (до этого турнир назывался Кубок УЕФА по футзалу), сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Актобе» попал в группу 6, где его соперниками по «Пути B» стали «Ново Вриеме» (Хорватия), «Кампуксен Дюнамо» (Финляндия) и ТМС (Грузия). Матчи пройдут с 3 по 6 октября 2018 года в Хорватии.

«Кайрат» в группе 4 сыграет против «Спортинга» (Португалия), «Лиды» (Беларусь) и «Феникса» (Косово). Хозяином квартета по «Пути А» является косовский клуб, игры пройдут также с 3 по 6 октября.

Отметим, что в «Пути А» по три лучших команды группы выходят в элитный раунд, тогда как в «Пути B» — только одна команда, занявшая первое место в квартете.

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