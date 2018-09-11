45-летний Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе

Источник: РИА "Новости"

45-летний бразилец стал игроком японского клуба «Развитие» и в дебютном матче забил два гола за свою новую команду. Команда Карлоса одержала победу в игре с клубом «Воскуоре сэндай» со счётом 2:1.

Дебютный матч Роберто Карлоса собрал на трибунах около 3015 зрителей. Отмечается, что вс реднем на игры «Развития» ходят 1500 болельщиков.