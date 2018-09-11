Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Узбекистан0
Иран0
Футбол. Сборные
19:00
Катар
Палестина
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Венгрия
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Эстония
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Беларусь
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Северная Ирландия
Израиль
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Швейцария
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея0
Чили0
Футбол. Сборные
13:20
Япония3
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
12.09
Колумбия
Аргентина
Футбол. Сборные
12.09
США
Мексика
Футбол. Сборные
12.09
Бразилия
Сальвадор
Футбол. Сборные
12.09
Эквадор
Гватемала
Футбол. Сборные
12.09
Панама
Венесуэла
Все события
Фоторепортажи
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
17:50 (мск), источник: Чемпионат.com

45-летний Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе

Бывший игрок «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос начал карьеру в мини-футболе, сообщает Sport Bible.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

45-летний бразилец стал игроком японского клуба «Развитие» и в дебютном матче забил два гола за свою новую команду. Команда Карлоса одержала победу в игре с клубом «Воскуоре сэндай» со счётом 2:1.

Дебютный матч Роберто Карлоса собрал на трибунах около 3015 зрителей. Отмечается, что вс реднем на игры «Развития» ходят 1500 болельщиков.

За всю карьеру Карлос выступал за такие клубы, как «Интер», «Реал», «Фенербахче», «Коринтианс», «Анжи» и другие команды. С 29 сентября 2011 года Роберто Карлос являлся временным помощником исполняющего обязанности главного тренера «Анжи» Андрея Гордеева. По окончании сезона-2012/13 бразилец принял решение покинуть махачкалинскую команду.

 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Русские гимнастки поразили всех своей красотой!
Сборная-киллер. Чехи уволили тренера после поражения от России
Манчини ужасно начал в сборной Италии. Пошли знакомые оправдания
Серену поддержали официальные лица. Ей грозит судейский бойкот
«Коламбус» может обменять Панарина и Бобровского
Савин: Звезды уходят, а сборная показывает качественный футбол
В «Феррари» отказались от чемпиона. Райкконен ушел в «Заубер»
Украина запросила разрешение на переход российской биатлонистки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь