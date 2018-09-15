Бразильский специалист возглавит сборную Казахстана
По неподтвержденной информации, новым главным тренером сборной Казахстана по футзалу станет бразильский специалист Кака, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
По неподтвержденной информации, новым главным тренером сборной Казахстана по футзалу станет бразильский специалист Кака, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
41-летний бразильский специалист Пауло Рикардо Фигуейра Силва, известный как Кака станет новым главным тренером сборной Казахстана. Бразильский специалист ранее возглавил алматинский «Кайрат».
Уроженец бразилского Аракажу, Кака в качестве тренера работал помощником в московском «Динамо». Главным тренером бакинского «Нефтчи» и молодежной сборной Азербайджана (U-21). Последним клубом была «Газпром-Югра».
Помощником Кака будет 42-летний