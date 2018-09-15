Бразильский специалист возглавит сборную Казахстана

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Ливерпуль0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь0
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник1
Краснодар-22
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин1
Енисей0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Александрия0
Шахтер Д1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Эйбар0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Армавир
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер
Парма
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Хоффенхайм
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты
Ворскла
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Лион
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч0
Тамбов1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Реал
Все события
Фоторепортажи
8Россия разгромила Чехию в Ростове-на-Дону
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
13:58 (мск), источник: Sports.kz

Бразильский специалист возглавит сборную Казахстана

По неподтвержденной информации, новым главным тренером сборной Казахстана по футзалу станет бразильский специалист Кака, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Наверх

41-летний бразильский специалист Пауло Рикардо Фигуейра Силва, известный как Кака станет новым главным тренером сборной Казахстана. Бразильский специалист ранее возглавил алматинский «Кайрат».

Уроженец бразилского Аракажу, Кака в качестве тренера работал помощником в московском «Динамо». Главным тренером бакинского «Нефтчи» и молодежной сборной Азербайджана (U-21). Последним клубом была «Газпром-Югра».

Помощником Кака будет 42-летний экс-игрок сборной Украины Сергей Коридзе.

 Прямая трансляция второго боя Геннадий Головкин - Сауль «Канело» Альварес
«Плохая ситуация». Головкин сообщил о проблемах перед вторым боем с «Канело
Без Хабиба и звезд: UFC впервые приехал в Россию
«От этого дурно пахнет»: США против восстановления России
Арбитры против Серены: «Извинись, иначе бойкот»
Макгрегор вернулся к унижениям Нурмагомедова
Овечкин настроен второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли
ХК «Сочи» одержал выездную победу над минским «Динамо»
«Рубин» играет с «Енисеем» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь