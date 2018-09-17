КПРФ обыграл самарское «Динамо» в матче чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Московский клуб КПРФ победил «Динамо» (Самара) в матче 3-го тура чемпионата России по
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Московский клуб КПРФ победил «Динамо» (Самара) в матче 3-го тура чемпионата России по
Встреча, прошедшая в воскресенье на площадке КПРФ, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Янар
Результаты других встреч:
«Тюмень» — «Сибиряк» (Новосибирск) — 4:1;.
«Синара» (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 1:5;.
«Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 2:10.