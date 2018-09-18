Выход на Евро с оглушительным аккордом

Источник: Спорт-Экспресс

Успех нашей команды был ожидаемым, но результат стартового матча со шведками, сильными в большом футболе, но не в мини, — 2:2 — несколько насторожил. Хотя сами футболистки сборной отнеслись к нему спокойно.

— Мы не использовали кучу голевых моментов, а шведки реализовали два из двух, — объясняла дебютант сборной Мария Крупина. — Не могу сказать, что мы сильно расстроились. Конечно, результат неприятный, но мы понимали, что вся борьба еще впереди. Сделали выводы и двинулись дальше.

Выводы сборной России первой испытала на себе Словения, уступившая нашим девушкам всухую — 0:5. Тренерский штаб поменял состав четверок, и матч показал, что найден оптимальный вариант.

— Мы сыграли лучше, чем в прошлом матче, но, опять же, есть небольшой осадок от того, что забиваем не так много, как могли бы, — сказала вратарь Ирина Назарова, впервые сыгравшая за сборную на ноль. — Моментов много, а реализация хромает. Будем исправляться. А в целом игра была классная, мы выиграли, и это самое главное.

К заключительному матчу наши подошли на 2-м месте, и требовалась только победа над лидером — сборной Хорватии, которую активно поддерживали болельщики.

Но ожидания острой, напряженной борьбы не оправдались. Сборная России с первых минут захватила инициативу, могли открыть счет Коржова, Данилова, Федорова. Роковой для соперниц стала 13-я минута, когда Олькова дважды с интервалом в несколько секунд реализовала отличные передачи Дурандиной и Черновой. Автогол перед самым перерывом, видимо, окончательно деморализовал хозяек турнира. Голы в их ворота посыпались один за другим.

Финальная сирена зафиксировала сокрушительную победу сборной России — 9:0, обеспечившую путевку на Евро-2019.

— Причина нашего успеха в качественном разборе игр соперника и полной концентрации девочек, — уверена капитан сборной России Александра Самородова. — Мы уже привыкли к мячу, к паркету и в целом к Хорватии. Хочется поблагодарить всех, кто был с нами, кто болел за нас, и прежде всего руководство Ассоциации мини-футбола России. Все вместе мы сделали этот результат и выполнили задачу.

— Мы видели две игры Хорватии и провели определенный анализ, — комментировал победу над хозяйками турнира старший тренер сборной России Евгений Кузьмин. — В победе основная заслуга игроков, которые хорошо поработали на сборах. Молодежь получила определенную практику на недавнем студенческом чемпионате мира. К концу турнира мы пришли к тем моментам, над которыми работали, и сами игроки уже получали удовольствие от своей игры.

Мы были приятно удивлены уровнем игроков Хорватии и Швеции, они со временем станут соперниками очень серьезного уровня. И нам самим еще есть куда прибавлять.

— Пробившись в финальную часть первого официального чемпионата Европы, женская сборная России подтвердила статус одной из ведущих команд на континенте, — подчеркнул президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. — Слаженная работа тренерского и административного штабов женской сборной России, дух единения, а также самоотверженная игра самих девушек в каждом матче способствовали достижению этого успеха.

— Благодаря растущей поддержке УЕФА женский футбол и футзал переживают бурный период развития по всей Европе, — констатировал исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев. — Важнейшим шагом по укреплению позиций женского мини-футбола стало учреждение официального чемпионата Европы среди женских команд, в рамках которого сборная России успешно преодолела квалификационный барьер. Мы гордимся достижениями российских футболисток и желаем им успешного выступления в решающей стадии европейского чемпионата!

Кроме россиянок в финальный этап чемпионата Европы вышли Испания, Украина и Португалия.

В составе сборной России выступали

вратари: Анастасия Иванова («Аврора», Санкт-Петербург), Ирина Назарова («Снежана-Котельники», Московская обл.),