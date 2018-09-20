Официально объявлено о назначении нового главного тренера сборной Казахстана
Официальный сайт алматинского «Кайрата» официально объявил о назначении бразильского специалиста Пауло Рикардо Кака на пост главного тренера сборной Казахстана.
Официальный сайт алматинского «Кайрата» официально объявил о назначении бразильского специалиста Пауло Рикардо Кака на пост главного тренера сборной Казахстана.
«Алматинский футзальный клуб «Кайрат» поздравляет главного тренера Пауло Рикардо Кака с назначением на аналогичный пост в национальной сборной Казахстана.
Кандидатура бразильского специалиста была выбрана из списка, в котором значились несколько квалифицированных тренеров.
23 сентября сборная Казахстана по футзалу запланировала товарищеский матч со сборной Азербайджана, который состоится в Баку", — говорится в сообщении на официальном сайте алматинского клуба.