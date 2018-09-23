Сборная Казахстана по футзалу победила Азербайджан в товарищеском матче в Баку
Сборная Казахстана по футзалу обыграла Азербайджан в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу обыграла Азербайджан в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Баку завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.
У сборной Казахстана на восьмой минуте забил Биржан Оразов, на девятой — Чингиз Есенаманов, а на 30-й — вратарь Игита. У Азербайджана автором единственного гола на 14-й минуте стал Хатаи Багиров.
Прошедший матч стал для сборной Казахстана первым под руководством бразильского тренера Кака, который этой весной был назначен главным тренером «Кайрата».
Отметим, что Азербайджан тренирует