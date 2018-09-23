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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу победила Азербайджан в товарищеском матче в Баку

Сборная Казахстана по футзалу обыграла Азербайджан в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Баку завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

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У сборной Казахстана на восьмой минуте забил Биржан Оразов, на девятой — Чингиз Есенаманов, а на 30-й — вратарь Игита. У Азербайджана автором единственного гола на 14-й минуте стал Хатаи Багиров.

Прошедший матч стал для сборной Казахстана первым под руководством бразильского тренера Кака, который этой весной был назначен главным тренером «Кайрата».

Отметим, что Азербайджан тренирует экс-тренер сборной Казахстана Жозе Алесио. Также бразилец был ассистентом соотечественника Какау в «Кайрате» и в национальной команде.

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