Сборная Казахстана по футзалу победила Азербайджан в товарищеском матче в Баку

Игра в Баку завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Читайте также Официально объявлено о назначении нового главного тренера сборной Казахстана

У сборной Казахстана на восьмой минуте забил Биржан Оразов, на девятой — Чингиз Есенаманов, а на 30-й — вратарь Игита. У Азербайджана автором единственного гола на 14-й минуте стал Хатаи Багиров.

Прошедший матч стал для сборной Казахстана первым под руководством бразильского тренера Кака, который этой весной был назначен главным тренером «Кайрата».