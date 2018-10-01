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14:02 (мск), источник: БЕЛТА

«Лидсельмаш» и «Витэн» идут без потерь после трех туров чемпионата Беларуси по мини-футболу

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После трех туров XXX чемпионата Беларуси по мини-футболу только два клуба не потеряли ни одного очка — действующий чемпион «Лидсельмаш» и оршанский «Витэн», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Лидчане в третьем туре принимали на своей площадке минский клуб «Охрана-Динамо» и добились победы со счетом 4:1. Оршанские спортсмены свою третью викторию также одержали у себя дома, взяв верх над светлогорским ЦКК — 4:2.

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Серебряный призер прошлого первенства гомельский ВРЗ обыграл в Минске столичное «Динамо-БНТУ» — 5:0, с таким результатом обладатель бронзы «Столица» разгромила в минском дворце спорта «Уручье» гостей из «Щучина». Самый титулованный клуб Беларуси столичный «Дорожник» не оставил шансов дебютанту высшей лиги минской команде «Территория» — 9:2. Микашевичский «Гранит» в Пинске был наголову сильнее «Бреста» — 6:0. Единственная ничья в 3-м туре была зафиксирована в Гродно, где местное «УВД-Динамо» разошлось миром с «Борисовом-900» — 2:2.

Положение в группе лидеров: «Лидсельмаш» — 9 очков, «Витэн» — 9, «Борисов-900» — 7, «Дорожник» — 6, «Столица» — 6, ВРЗ — 6. Ни одного зачетного балла пока не набрали «Брест», «Щучин» и «Территория».

В споре лучших снайперов впереди Владимир Жигалко («Лидсельмаш») и Дмитрий Шимановский («УВД-Динамо»), забившие по 5 мячей.

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