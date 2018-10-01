Матчи «Кайрата» в футзальной Лиге чемпионов покажут в Казахстане в прямом эфире
Телеканал «Хабар» покажет матчи основного раунда футзальной Лиги чемпионов с участием «Кайрата», сообщает официальный сайт алматинского клуба.
Телеканал «Хабар» покажет матчи основного раунда футзальной Лиги чемпионов с участием «Кайрата», сообщает официальный сайт алматинского клуба.
Соперниками «Кайрата» по группе 4 станут станут португальский «Спортинг», «Феникс» из Косово и белорусская «Лида». Матчи пройдут в Косово, а в элитный раунд выйдут три команды из этой группы.
Все три предстоящие игры «Кайрата» в основном раунде ЛЧ будут показаны в прямом эфире.
Расписание трансляций:
Напомним, в ЛЧ Казахстан также представит «Актобе», который попал в шестую группу, где его соперниками по «Пути B» стали «Ново Вриеме» (Хорватия), «Кампуксен Дюнамо» (Финляндия) и ТМС (Грузия). Матчи пройдут с 3 по 6 октября 2018 года в Хорватии.