Матчи «Кайрата» в футзальной Лиге чемпионов покажут в Казахстане в прямом эфире

Соперниками «Кайрата» по группе 4 станут станут португальский «Спортинг», «Феникс» из Косово и белорусская «Лида». Матчи пройдут в Косово, а в элитный раунд выйдут три команды из этой группы.

Все три предстоящие игры «Кайрата» в основном раунде ЛЧ будут показаны в прямом эфире.

Расписание трансляций:

3 октября (среда), 01:30 — 03:00 (по времени Астаны) — «Феникс» — «Кайрат»;

4 октября (четверг), 23:00 — 01:00. «Кайрат» — «Спортинг»;

6 октября (суббота), 23:00 — 01:00. «Лида» — «Кайрат».