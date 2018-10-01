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1 октября, источник: Vesti.kz

Матчи «Кайрата» в футзальной Лиге чемпионов покажут в Казахстане в прямом эфире

Телеканал «Хабар» покажет матчи основного раунда футзальной Лиги чемпионов с участием «Кайрата», сообщает официальный сайт алматинского клуба.

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Соперниками «Кайрата» по группе 4 станут станут португальский «Спортинг», «Феникс» из Косово и белорусская «Лида». Матчи пройдут в Косово, а в элитный раунд выйдут три команды из этой группы.

Все три предстоящие игры «Кайрата» в основном раунде ЛЧ будут показаны в прямом эфире.

Расписание трансляций:

  • 3 октября (среда), 01:30 — 03:00 (по времени Астаны) — «Феникс» — «Кайрат»;
  • 4 октября (четверг), 23:00 — 01:00. «Кайрат» — «Спортинг»;
  • 6 октября (суббота), 23:00 — 01:00. «Лида» — «Кайрат».

Напомним, в ЛЧ Казахстан также представит «Актобе», который попал в шестую группу, где его соперниками по «Пути B» стали «Ново Вриеме» (Хорватия), «Кампуксен Дюнамо» (Финляндия) и ТМС (Грузия). Матчи пройдут с 3 по 6 октября 2018 года в Хорватии.

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