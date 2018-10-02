Кто лишний? Превью к основному раунду ЛЧ по футзалу с участием «Кайрата» и «Актобе»

Группы основного раунда выглядят следующим образом:

Путь А

Группа 1 ( 3—6 октября ): «Барселона» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Халле-Гооик» (Бельгия, хозяева), «Кремлен-Бисетр» (Франция).

Группа 2 ( 3—6 октября ): «Интер» (Испания, чемпион), «Экономац» (Сербия, хозяева), «Хрудим» (Чехия), «Херсон» (Украина).

Группа 3 ( 3—6 октября ): «Югра» (Россия), «Сибиряк» (Россия), «Добовец» (Словения, хозяева), «Береттьоуйфалу» (Венгрия)*

Группа 4 ( 3—6 октября ): «Спортинг» (Португалия), «Кайрат» (Казахстан), «Лида» (Беларусь), «Феникс» (Косово, хозяева).

По три лучших команды группы выходят в элитный раунд.

Путь В

Группа 5 ( 3—6 октября ): «Пескара» (Италия), АПОЕЛ (Кипр, хозяева), «Мостар» (Босния и Герцеговина)*, «Уддевалла» (Швеция)*

Группа 6 ( 3—6 октября ): «Актобе» (Казахстан), «Ново Вриеме» (Хорватия, хозяева), «Кампуксен Дюнамо» (Финляндия)*, TMЦ (Грузия)*

Группа 7 (октябрь): «Никарс» (Латвия, хозяева), «Хоэнштайн-Эрнстталь» (Германия)*, «Рекорд» (Польша)*, «Информатика» (Румыния)*

Группа 8 ( 3—6 октября ): «Араз» (Азербайджан), «Лученец» (Словакия, хозяева), «Валлетта» (Мальта)*, «Витис» (Литва)*

*Победители предварительного раунда

Победитель группы выходит в элитный раунд, жеребьевка этой стадии состоится 14 октября, а матчи пройдут 13—18 ноября . Играют четыре группы по четыре команды. Победители квартетов выходят в финальную стадию, которую принимает один из участников. «Финал четырех» состоится 25−27 или 26—28 апреля .

Для «Кайрата’основной раунд будет вроде разминки, так как из квартета выйдут первые три клуба. Четвертыми лишними алматинцы вряд ли будут. Тем более с некоторыми соперниками по группе казахстанский чемпион хорошо знаком. В элитном раунде сезона-2016/2017 «Кайрат» победил «Феникс» со счетом 6:0. Тогда кайратовцы завершили турнир на первом месте и вышли в «Финал четырех», в то время как «Феникс» финишировал на последнем месте.

В этот раз клуб из Косово является хозяином мини-турнира, вследствие чего постарается не ударить лицом в грязь. Неспроста же укрепил состав бразильцами, в частности пригласив Дентиньо, известного казахстанским болельщикам по выступлениям за «Кайрат» и «Жетысу». Также в «Феникс» перебрался экс-игрок «Актобе» Джонатан. По своему потенциалу команда Ани Муллайи способна с третьей строчки выйти в элитный раунд.

Как минимум, достойную конкуренцию «Кайрату» окажет «Спортинг». Более того, португальскому клубу по силам занять первое место в группе. Лиссабонцы серьезно поработали на трансферном рынке и даже были близки к подписанию одного из сильнейших футзалистов мира Рикардинью, который в итоге предпочел остаться в испанском «Интере». При этом португальцы пригласили защитника сборной Казахстана и «Кайрата» Лео, который ранее выступал за «Спортинг» на правах аренды. Еще в португальский клуб перешли вратарь бразильской сборной Гитта и его партнер по национальной команде Роша.

«Спортинг» и «Кайрат» встречались между собой в полуфинале «Финала четырех» сезона-2010/2011 в Алматы, где казахстанцы уступили со счетом 2:3.

При всем уважении к «Лиде», белорусский клуб видится аутсайдером группы. Команда Виктора Тарчило сформирована в основном из местных игроков, в том числе футзалистами из Грузии и Украины. Главной задачей «Лиды» в этом турнире будет обретение международного опыта и новых тактический идей. Так что у «Кайрата» есть, на ком размять кости.

Что касается «Актобе», то «красно-белым» непросто будет выиграть группу, что повышает их шансы на общий успех. Тем не менее у них более сбалансированный состав, чем у соперников. Есть как легионеры, так и игроки из сборной Казахстана. Разве что «Ново Вриеме» также имеет бразильцев (Эдуардо де Соуза и Лукас Винисиус), тогда как «Кампуксен Дюнамо» и TMЦ укомплектованы преимущественно своими воспитанниками. Как бы то ни было, будем надеяться, что в элитный раунд квалифицируются две казахстанские команды.

Матчи «Кайрата» покажут в Казахстане в прямом эфире.

Напомним, что три ассоциации с наивысшим рейтингом (Испания, Португалия и Россия) заявили на турнир по два клуба.

Четвертая ассоциация в рейтинге (Казахстан) также выставила две команды, поскольку победителем Кубка УЕФА по футзалу-2017/2018 стал испанский «Интер» (ему компанию составит «Барселона»). Ни одна страна не может выставить более двух клубов, даже если действующий обладатель трофея по итогам национального первенства не занял одно из первых двух мест.