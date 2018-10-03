«Актобе» стартовал с победы в основном раунде футзальной Лиги чемпионов
«Актобе» одержал победу в первом матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Актобе» одержал победу в первом матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский клуб выступает в группе 6 Пути В.
Первым соперником розыгрыша, который стартовал в хорватский Макарске, для «Актобе» стала грузинская команда TMЦ.
Встреча завершилась разгромной победой казахстанцев со счетом 6:2.
Другими соперниками «Актобе» по группе являются «Ново Вриеме» (Хорватия, хозяева) и «Кампуксен Дюнамо» (Финляндия).
Напомним, победитель группы выйдет в элитный раунд, жеребьевка этой стадии состоится 14 октября, а матчи пройдут