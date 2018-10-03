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20:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» стартовал с победы в основном раунде футзальной Лиги чемпионов

«Актобе» одержал победу в первом матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский клуб выступает в группе 6 Пути В.

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Первым соперником розыгрыша, который стартовал в хорватский Макарске, для «Актобе» стала грузинская команда TMЦ.

Встреча завершилась разгромной победой казахстанцев со счетом 6:2.

Другими соперниками «Актобе» по группе являются «Ново Вриеме» (Хорватия, хозяева) и «Кампуксен Дюнамо» (Финляндия).

Напомним, победитель группы выйдет в элитный раунд, жеребьевка этой стадии состоится 14 октября, а матчи пройдут 13—18 ноября. В группе 4 Пути А также начнет свою борьбу алматинский «Кайрат».

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