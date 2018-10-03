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3 октября, источник: Vesti.kz

Покер игрока сборной Казахстана принес «Кайрату» разгромную победу на старте Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» стартовал с победы в основном раунде футзальной Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Сильнейший клуб Казахстана идет по Пути А и играет в четвертой группе в Косово, где его в число его соперников попали местный «Феникс», беларусская «Лида» и португальский «Спортинг» из Лиссабона.

В первом матче «Кайрат» со счетом 7:3 победил «Феникс».

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У «Кайрата» покер оформил натурализованный форвард сборной Казахстана Тайнан, забивший на 11-й, 16-й, 24-й и 40-й минутах. Кроме него, у алматинцев на пятой минуте отличился Ранжел Тайан, на 12-й — Джон Леннон, а на 14-й — Эдсон Гомес. У чемпионов Косово автором гола на девятой минуте стал Сезар, на 20-й — Ментор Мейзини, а на 35-й — Драган Петрович.

Отметим, что в прошедшем матче ворота «Кайрата» защищал Дуду, так как основной вратарь Игита не мог играть из-за красной карточки, полученной в матче с испанским «Интер-Мовистаром» в прошлом сезоне.

Сегодня, 4 октября, «Кайрат» встретится «Спортингом», а спустя два дня — с «Лидой». Обе игры начнутся в 22:00 по времени Астаны. В элитный раунд из этой группы выйдут три команды.

Ранее в Пути В c победы стартовал «Актобе», который в рамках шестой группы со счетом 6:2 обыграла грузинский ТМЦ. Отсюда в элитный раунд выйдет только одна команда.

Напомним, ранее Лига чемпионов носила название Кубок УЕФА. На счету «Кайрата» две победы в этом турнире — в сезонах 2012/13 и 2014/15.

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