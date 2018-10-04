«Кайрат» лишился тренера из-за удаления и победил финалиста двух последних сезонов Лиги чемпионов

Игра четвертой группы Пути А проходила сегодня, 4 октября, в Косово и завершилась со счетом 2:1.

У «Кайрата» на пятой минуте забил Тайнан, а на 12-й — Ранжел Тайан. У «Спортинга» автором гола на 15-й минуте стал Эрик Мендонка.

При этом во втором тайме судья удалил главного тренера «Кайрата» Кака — он был вынужден досматривать игру с трибуны.

С шестью очками «Кайрат» возглавляет таблицу группы, а у «Спортинга» три балла. У белорусской «Лиды» и косоварского «Феникса», которые сыграли по одному матчу, пока очков нет.

В заключительном матче группы «Кайрат» 6 октября сыграет с «Лидой» — игра начнется в 22:00. В элитный раунд по Пути А проходят по три команды из каждой группы.