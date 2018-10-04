«Кайрат» лишился тренера из-за удаления и победил финалиста двух последних сезонов Лиги чемпионов
Алматинский «Кайрат» обыграл португальский «Спортинг» во втором матче основного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» обыграл португальский «Спортинг» во втором матче основного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра четвертой группы Пути А проходила сегодня, 4 октября, в Косово и завершилась со счетом 2:1.
У «Кайрата» на пятой минуте забил Тайнан, а на 12-й — Ранжел Тайан. У «Спортинга» автором гола на 15-й минуте стал Эрик Мендонка.
При этом во втором тайме судья удалил главного тренера «Кайрата» Кака — он был вынужден досматривать игру с трибуны.
С шестью очками «Кайрат» возглавляет таблицу группы, а у «Спортинга» три балла. У белорусской «Лиды» и косоварского «Феникса», которые сыграли по одному матчу, пока очков нет.
В заключительном матче группы «Кайрат» 6 октября сыграет с «Лидой» — игра начнется в 22:00. В элитный раунд по Пути А проходят по три команды из каждой группы.
Ранее Лига чемпионов носила название Кубок УЕФА. На счету «Кайрата» две победы в этом турнире — в сезонах 2012/13 и 2014/15, а «Актобе» впервые играет в еврокубках. В свою очередь «Спортинг» трижды доходил до финала, включая и два последних сезона, в которых дважды уступал испанскому «Интер-Мовистару».