Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спартак0
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рейнджерс0
Рапид В0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аполлон0
Марсель0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Айнтрахт Ф1
Лацио1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мальме0
Бешикташ0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сарпсборг 081
Генк0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Краснодар0
Севилья0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Стандард Л1
Акхисар БС0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Яблонец0
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
БАТЭ0
ПАОК3
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Челси0
Види0
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер4
АЕК Л2
Футбол. Еврокубки
19:55
Цюрих1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
19:55
Русенборг1
РБ Лейпциг3
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург3
Селтик1
Футбол. Еврокубки
19:55
Бордо1
Копенгаген2
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит1
Славия Пр0
Футбол. Еврокубки
19:55
Фенербахче2
Спартак Тр0
Футбол. Еврокубки
19:55
Андерлехт0
Динамо З2
Футбол. Еврокубки
19:55
Ворскла1
Спортинг2
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах0
Арсенал3
Футбол. Еврокубки
19:55
Бетис3
Дюделанж0
Футбол. Еврокубки
19:55
Милан3
Олимпиакос П1
Футбол. Еврокубки
17:50
Астана2
Ренн0
Все события
Фоторепортажи
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
14Как Крикунов тренировал Овечкина в «Динамо»
21:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» лишился тренера из-за удаления и победил финалиста двух последних сезонов Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» обыграл португальский «Спортинг» во втором матче основного раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра четвертой группы Пути А проходила сегодня, 4 октября, в Косово и завершилась со счетом 2:1.

У «Кайрата» на пятой минуте забил Тайнан, а на 12-й — Ранжел Тайан. У «Спортинга» автором гола на 15-й минуте стал Эрик Мендонка.

При этом во втором тайме судья удалил главного тренера «Кайрата» Кака — он был вынужден досматривать игру с трибуны.

С шестью очками «Кайрат» возглавляет таблицу группы, а у «Спортинга» три балла. У белорусской «Лиды» и косоварского «Феникса», которые сыграли по одному матчу, пока очков нет.

В заключительном матче группы «Кайрат» 6 октября сыграет с «Лидой» — игра начнется в 22:00. В элитный раунд по Пути А проходят по три команды из каждой группы.

Ранее Лига чемпионов носила название Кубок УЕФА. На счету «Кайрата» две победы в этом турнире — в сезонах 2012/13 и 2014/15, а «Актобе» впервые играет в еврокубках. В свою очередь «Спортинг» трижды доходил до финала, включая и два последних сезона, в которых дважды уступал испанскому «Интер-Мовистару».

"Астана" повторила достижение "Кайрата" в еврокубках
Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива»
Президент МОК прокомментировал решение WADA по РУСАДА
«Ювентус» выступил с официальным заявлением по обвинению Роналду
Четырехкратный чемпион ОИ захотел выгнать Шипулина из сборной
Кличко поделился мнением о перспективах Александра Усика
«Спартак» принимает «Вильярреал» в Лиге Европы (трансляция)
Футболиста «Наполи» ограбили после матча с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь