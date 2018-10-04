Хет-трик нападающего сборной Казахстана принес «Актобе» вторую победу в Лиге чемпионов
Казахстанский «Актобе» обыграл финский «Кампуксен Динамо» в матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Актобе» обыграл финский «Кампуксен Динамо» в матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра шестой группы Пути B проходила 4 октября в Хорватии и завершилась со счетом 3:0.
У «Актобе»
Напомним, «Актобе» дебютировал в еврокубках с победы над грузинским ТМЦ — 6:2. В последнем туре казахстанский клуб сыграет с хорватским «Ново Вриемо» — этот матч пройдет в ночь с 6 на 7 октября и начнется в 00:30.
Для выхода в элитный раунд «Актобе» надо занять первое место. Пока казахстанский клуб не терял очки.