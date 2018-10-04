Хет-трик нападающего сборной Казахстана принес «Актобе» вторую победу в Лиге чемпионов

Игра шестой группы Пути B проходила 4 октября в Хорватии и завершилась со счетом 3:0.

У «Актобе» хет-трик оформил нападающий сборной Казахстана Альберт Акбаликов, забивший на девятой, 29-й и 36-й минутах.

Напомним, «Актобе» дебютировал в еврокубках с победы над грузинским ТМЦ — 6:2. В последнем туре казахстанский клуб сыграет с хорватским «Ново Вриемо» — этот матч пройдет в ночь с 6 на 7 октября и начнется в 00:30.