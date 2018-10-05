Спортсмены «Лидсельмаша» одержали первую победу в квалификации ЛЧ по мини-футболу

Во втором туре соревнований группы 4 в косовской Приштине чемпионы Беларуси в упорной борьбе переиграли хозяина турнира клуб «Феникс» со счетом 3:2. Поначалу лидчане уступали 0:1, но затем свое веское слово сказал их капитан Владимир Жигалко, оформивший голевой дубль, а еще один мяч забил Сергей Подалинский. В другом поединке второго тура главный фаворит соревнований казахстанский «Кайрат» из Алматы одолел португальский «Спортинг» из Лиссабона — 2:1.

В стартовый день турнира «Лидсельмаш» уступил «Спортингу» — 2:3, а «Кайрат» разгромил «Феникс» со счетом 7:2.

Сегодня команды отдыхают, а 6 октября команда Виктора Тарчило встретится с «Кайратом», а «Спортинг» будет соперничать с «Фениксом».

Турнирное положение после двух туров: «Кайрат» — 6 очков, «Спортинг» — 3, «Лидсельмаш» — 3, «Феникс» — 0.