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14:51 (мск), источник: БЕЛТА

Спортсмены «Лидсельмаша» одержали первую победу в квалификации ЛЧ по мини-футболу

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Лидсельмаш» одержал первую победу в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во втором туре соревнований группы 4 в косовской Приштине чемпионы Беларуси в упорной борьбе переиграли хозяина турнира клуб «Феникс» со счетом 3:2. Поначалу лидчане уступали 0:1, но затем свое веское слово сказал их капитан Владимир Жигалко, оформивший голевой дубль, а еще один мяч забил Сергей Подалинский. В другом поединке второго тура главный фаворит соревнований казахстанский «Кайрат» из Алматы одолел португальский «Спортинг» из Лиссабона — 2:1.

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В стартовый день турнира «Лидсельмаш» уступил «Спортингу» — 2:3, а «Кайрат» разгромил «Феникс» со счетом 7:2.

Сегодня команды отдыхают, а 6 октября команда Виктора Тарчило встретится с «Кайратом», а «Спортинг» будет соперничать с «Фениксом».

Турнирное положение после двух туров: «Кайрат» — 6 очков, «Спортинг» — 3, «Лидсельмаш» — 3, «Феникс» — 0.

В элитный раунд отборочного турнира выйдут три лучшие команды. В элитном раунде выступят 16 команд, разделенные на четыре группы, победители которых получат право в апреле 2019 года сыграть в решающем этапе — «Финале четырех».

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