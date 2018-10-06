«Кайрат» без тренера выиграл третий матч кряду и с первого места вышел в Элитный раунд Лиги чемпионов

В заключительном, третьем матче Основного раунда турнира «Кайрат» обыграл белорусский клуб «Лида» со счетом 6:0.
Начало разгрому на второй минуте положил Тайнан, а спустя шесть минут Ранжел Тайан удвоил преимущество команды. Причем оба игрока забивают в третьем матче подряд. Под занавес первого тайма «Кайрат» забил третий мяч в ворота соперника.
После перерыва алматинский клуб развил успех и еще трижды огорчил «Лиду».
Таким образом, «Кайрат» набрал девять очков из девяти возможных и занял первое место в группе 4.
Добавим, что этом матче «Кайрат» играл без главного тренера — Кака был удален в предыдущей встрече со «Спортингом» (2:1) и получил дисквалификацию на заключительную игру Основного раунда.
В Элитный раунд Лиги чемпионов по Пути А, где идет «Кайрат», проходят по три команды из каждой группы.
Жеребьевка элитного раунда состоится 14 октября, а матчи этой стадии турнира 13—18 ноября. Играют четыре группы по четыре команды. Победители групп выходят в финальную стадию, которую принимает один из участников.