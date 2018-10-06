«Кайрат» без тренера выиграл третий матч кряду и с первого места вышел в Элитный раунд Лиги чемпионов

В заключительном, третьем матче Основного раунда турнира «Кайрат» обыграл белорусский клуб «Лида» со счетом 6:0.

Читайте также Главный тренер «Кайрата» дисквалифицирован на матч футзальной Лиги чемпионов

Начало разгрому на второй минуте положил Тайнан, а спустя шесть минут Ранжел Тайан удвоил преимущество команды. Причем оба игрока забивают в третьем матче подряд. Под занавес первого тайма «Кайрат» забил третий мяч в ворота соперника.

После перерыва алматинский клуб развил успех и еще трижды огорчил «Лиду».

Таким образом, «Кайрат» набрал девять очков из девяти возможных и занял первое место в группе 4.

Добавим, что этом матче «Кайрат» играл без главного тренера — Кака был удален в предыдущей встрече со «Спортингом» (2:1) и получил дисквалификацию на заключительную игру Основного раунда.

В Элитный раунд Лиги чемпионов по Пути А, где идет «Кайрат», проходят по три команды из каждой группы.